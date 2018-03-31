Uşak'ta 725 litre kaçak şarap ele geçirildi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, üzerinde herhangi bir etiket ve hologram bulunmayan, faturasız toplam 725 litre kaçak şarap yakalandı.

İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İlk operasyonda 54 yaşındaki Ş.Y. isimli şahsın ikametinde üzerinde herhangi bir etiket ve hologram bulunmayan, faturasız toplam 630 Litre, ikinci operasyonda ise 55 yaşındaki M.G. isimli şahsın dükkanında yapılan aramada, satışa hazır halde 95 Litre olmak üzere toplam 725 Litre kaçak şarap ele geçirildi.

Şüpheli Ş.Y.(54) ve M.G.(55) isimli şahıslar, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.