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Uşak’ta ağır koku paniği

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında akşam saatlerinde ortalığa yayılan ağır koku paniğe neden oldu.

İHA | 29.12.2017 - 07:47..
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Uşak’ta gece saat 22.00 sıralarında Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında ortalığa sebebi bilinmeyen ağır bir koku yayıldı. Hastane içerisinde ve dışarısında kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine başta AFAD olmak üzere, UMKE, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğal gaz dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta ağır koku paniği

HER HANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Hastane etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ekipler kokunun nedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken olay yerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas geldi. Kavas, şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Uşak’ta ağır koku paniği

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