taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Uşak'ta aile faciası: Annesini ve babasını öldürdü

Uşak'ta üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, annesini ve babasını öldürdü.

AA | 22.12.2017 - 22:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

18 yaşında Fatih Alim Metin, Uşak'taki evlerinde aile faciasına yol açtı. Fatih Alim, 52 yaşındaki babası Murat Metin ve 49 yaşındaki annesi Nadire Metin'in tüfekle öldürerek intihar etti.

Uşak'ta aile faciası: Annesini ve babasını öldürdü


POLİSLER EVDE CESETLERLE KARŞILAŞTI

Metin'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini buldu.

Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Uşak'ta aile faciası: Annesini ve babasını öldürdü

İNCELEME BAŞLATILDI

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Uşak'ta aile faciası: Annesini ve babasını öldürdü

İlginizi Çekebilir
Taksim'de işçiler ısınmak için halay çekti
Soğuk havada Taksim'de çalışan işçiler ısınmak için çeşitli yollara başvurdu.
Yurt genelinde aranan bin 159 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde yapılan uygulamanın sonuçları açıklandı.
Çaldığı otomobili yakan kişi serbest kaldı
Çarşamba günü Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 24 yaşındaki Ahmet D., iki gün gezdikten sonra aracı yaktı. Mahkemeye çıkarılan Ahmet D., serbest kaldı.
Adana'da kaçak kesilmiş tavuklar bulundu
Adana'da zabıta ekipleri ve polislerin düzenlediği baskında 3 ton kesilmiş tavuk bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

40
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

83
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

113
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM