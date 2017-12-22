Uşak'ta aile faciası: Annesini ve babasını öldürdü

18 yaşında Fatih Alim Metin, Uşak'taki evlerinde aile faciasına yol açtı. Fatih Alim, 52 yaşındaki babası Murat Metin ve 49 yaşındaki annesi Nadire Metin'in tüfekle öldürerek intihar etti.
POLİSLER EVDE CESETLERLE KARŞILAŞTI
Metin'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini buldu.
Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.