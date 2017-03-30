Uşak'ta bin polisle 'Güven 64 Tatbikatı'

Kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak ve hızla olayların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan plan çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi.

BİN POLİS ACİL GÖREVE ÇAĞRILDI

Ekiplerin büyük bölümüne haber verilmeden uygulanan tatbikat kapsamında, il genelinde istirahatte ve görev başında bulunan yaklaşık bin polis, telefon ve telsizle acil olarak göreve çağrıldı. Tüm teçhizatlarıyla önceden belirlenen noktalara gelmeleri istenen polisler, en kısa sürede bu bölgelere ulaşıp güvenlik önlemi aldı. Göreve hazır bekleyen polisler arasında hızla yoklama yapıldı.

YAKLAŞIK 30 DAKİKA İÇİNDE TOPLANTILAR

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tatbikata katılan polisleri ziyaret etti. Ergüder, toplanma noktasında yaptığı konuşmada, ekiplerin günün 24 saati görevlerinin başında olduğunu söyledi.

"TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR EDERİM"

Uygulamanın, ekiplerin büyük bölümüne haber verilmeden yapıldığını belirten Ergüder, "Uşak'ta yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı, devam eden bir olayı sonlandırmak, olayın faillerini ve delillerini yakalayarak kamu gücünü göstermek, ekiplerin olaylara karşı refleksini ölçmek ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacı ile tatbikat gerçekleştirdik. Polislerimiz yaklaşık 30 dakika içerisinde belirlenen noktalarda toplandı. Tatbikata katılan tüm personele teşekkür ederim." diye konuştu.