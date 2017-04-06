taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.037
USD
3,6988
EURO
3,9511
ALTIN
149,42
PETR
53,9700

Uşak'ta çakmak gazı tüpleri patladı: 4 yaralı

Bir evde çakmak gazı tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

06.04.2017 - 01:52
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fevzi Çakmak Mahallesinde tek katlı evde patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Uşak Üniversitesi öğrencileri H.S, M.M.Y, B.Y. ile S.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Uşak'ta çakmak gazı tüpleri patladı: 4 yaralı

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle evde hasar oluşurken, polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çakmak doldurmak için kullanılan 15 metal tüp buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta çakmak gazı tüpleri patladı: 4 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

117
Tayfun Korkut Bayer Leverkusen'de galibiyetle tanıştı

Tayfun Korkut Bayer Leverkusen'de galibiyetle tanıştı

0
Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon

Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon

0
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

0
Samsun'da 18 yaşındaki genç silahla vuruldu

Samsun'da 18 yaşındaki genç silahla vuruldu

0
Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

2
Bakan Özlü: Türkiye'nin gerçek ihtiyacı teknoloji

Bakan Özlü: Türkiye'nin gerçek ihtiyacı teknoloji

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM