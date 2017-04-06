Uşak'ta çakmak gazı tüpleri patladı: 4 yaralı

Asayiş Şube ekipleri yol üzerinde silahlı kavga eden iki kişiyi görünce müdahale etmek isterken üzerlerine ateş edildi.

Maltepe'de kavgaya müdahale eden polis yaralandı

merkez Şehzadeler İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bir evde çakmak gazı tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

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CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili Uşakta vatandaşlara hitap etti.