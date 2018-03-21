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Uşak'ta bir adam düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü

Uşak'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı.

AA | 21.03.2018 - 11:03..
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Uşak Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı.

Uşak'ta bir adam düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü

EVİN TERASINA DÜŞTÜ

Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü.

Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı. Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir adam düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak'ta bir adam düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü

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