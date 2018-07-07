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Binali Yıldırım Meclis'te yemin etti

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Mağarada mahsur kalan çocuklar için yeni yöntem

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Servet Ünsal yemin töreninde gözlüğünün kurbanı oldu

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HDP'li Ayşe Acar Başaran yine 22 saniyede yemin etti

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HDP'li vekil Barış Atay yemin etti

1 Hatay’da apartmana dev kaya parçaları düştü Hatay’da yamaçtan kopan kaya parçaları bir apartmana çarparak büyük hasara neden oldu.

2 HDP’li vekil Barış Atay yemin etti HDP Hatay Milletvekili seçilen Barış Atay adı okunup yemin etmeye giderken Genel Kurul’da gergin anlar yaşandı.

3 İngiltere 1990'dan sonra ilk kez yarı finalde 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında İsveç'i 2-0 yenen İngiltere, 28 yıl sonra yarı finale çıktı.

4 Bilecik'te yangın Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

5 Uşak'ta FETÖ operasyonu Uşak merkezli olarak 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında toplam gözaltına alınan 14 şüpheliden 2’si tutuklandı.

6 Muslera: Hatam yüzünden ümitlerimiz yıkıldı Galatasaray forması giyen Uruguay'ın kalecisi Muslera, Fransa maçında yaptığı hatadan dolayı elendiklerini ifade etti.