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Uşak'ta FETÖ operasyonu

Uşak merkezli olarak 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında toplam gözaltına alınan 14 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İHA | 07.07.2018 - 18:00..
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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Uşak polisi “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” üyelerinin yakalanması amacıyla Uşak merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; Toplam 4’ü erkek 3’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Şüpheliler Uşak Emniyet Müdürlüğüne getirilirken ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Uşak'ta FETÖ operasyonu

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yine FETÖ/PDY operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uşak merkezli Ankara, İstanbul, Isparta, Gaziantep ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün kripto yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ile internet haber sitesinin sahibi Kazım Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ifade alınması sürdüğü öğrenildi.

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