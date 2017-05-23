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Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

23.05.2017 - 10:45
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As

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda değişik meslek guruplarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Şüphelilerin bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenildi.

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