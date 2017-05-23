Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Doğu ve Güneydoğu'da askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik yapılan PKK operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.

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Fenerbahçe'nin ilk iki transferi netleşti

Bennett, Antic ve Bogdanovic ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Nicolo Melli ile Wanamaker'ı kadrosuna katacak.