Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda değişik meslek guruplarından 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Şüphelilerin bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenildi.