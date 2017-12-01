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Uşak'ta iki FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasın kapsamında, Uşak'ta 2 kişi gözaltına alındı.

AA | 01.12.2017 - 22:53..
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ASAYİŞ UYGULAMASINDA YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan S.D. (25) ile M.E. (24) Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Huzurpark mevkisinde yapılan kontrollerde gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen iki şüphelinin kapatılan eski polis akademisi öğrencileri oldukları, Uşak Üniversitesinde yüksek lisans yaptıkları öğrenildi.

S.D. ile M.E.'nin sorgularının ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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