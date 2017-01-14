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Uşak'ta müdür yardımcısına 5 çocuğa tacizden gözaltı

Uşak’ta bir ortaokulda 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen müdür başyardımcısı gözaltına alındı.

14.01.2017 - 01:08
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Uşak merkezde bir ortaokulda 5 kız öğrenci, müdür başyardımcısı Ş.Ü’nün kendilerini taciz ettiği gerekçesiyle okul müdürüne şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür başyardımcısı Ş.Ü’yü açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı. Ailelerin savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine müdür başyardımcısı gözaltına alındı.
Tacize uğradığı iddia edilen öğrencilerin ifadeleri psikolog ve rehber öğretmenler eşliğinde alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Uşak'ta müdür yardımcısına 5 çocuğa tacizden gözaltı

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