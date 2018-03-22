taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.635
USD
3,9299
EURO
4,8432
ALTIN
167,87
PETR
68,9400

Uşak'ta otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü

Sivaslı ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

DHA | 22.03.2018 - 16:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bugün saat 13.00 sıralarında, Sivaslı ilçesinde meydana gelen kazada, Refiye Astar (62) yönetimindeki 35 CBA 99 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Cengiz Özkan yönetimindeki 64 AU 449 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sıkışan otomobil sürücüsü Refiye Astar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uşak'ta otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü

Astar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otobüs yolcuları ise firmaya ait başka bir araçla yollarına devam etti.

Uşak'ta otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na saldıranlar yakalandı
Hakkari'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı içesindeki şehitlerin adlarının yazılı anıta zarar verdikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su Günü mesajı
İBB Başkanı Mevlüt Uysal 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı
Bakırköy'de köprüden geçemeyen bir kamyon sol lastiklerinin üstünde kaldı. Sürücünün havada duran kamyonun altına girmesi ise dikkat çekti.
Batman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Batman'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

77
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

137
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

109
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

75
Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

28
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

49
Orgeneral Akar Irak sınırında

Orgeneral Akar Irak sınırında

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM