Uşak'ta şehitlerin ismi üst geçitlere verilecek

Uşak Belediyesi tarafından Vali Konağının ve Özel İdarenin bulunduğu noktalara yapılan üst geçitlerin isimleri belli oldu. Kısa süre sonra açılacak olan üst geçitlere geçtiğimiz yıl ve önceki yıl şehit düşen Uşaklı kahramanların isimleri verildi.





BİR ÜST GEÇİDE ŞEHİT PİLOT ŞAHAN'IN İSMİ VERİLDİ

Önceki yıl Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmaya destek götürmek isterken kaza yapan helikopterde şehit düşen Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan’ın ismi Atatürk Bulvarı Vali Konağı’nın önüne yapılacak üst geçide verildi.





ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILACAK

Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılacak üst geçitteyse Nisan 2017’de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol’un ismi yaşatılacak. Meclisten çıkan kararla kesinleşen isimler, şehirdeki milli duyguyu canlandırılacak. Vatanı için çıktığı görevde şehit düşen kahramanlar Uşak’taki projelere isimleriyle değer katacak.

Uşak’taki hizmetin milli ve manevi değerlerle bütünleştirildiğini ifade eden ve gelişimin, geçmişi unutmamakla başarılabileceğini paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Yüzyıllara meydan okuyan ecdadımızın ve şehitlerimizin miraslarını hizmetlerimizde yaşatıyoruz. Onlar bizlerin huzuru ve güvenliği için verdikleri mücadelelerde hayatlarını kaybetti. Ve onları unutmamak, daima yaşatmaksa bizlerin görevidir." dedi.



