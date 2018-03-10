taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,18
PETR
65,6100

Uşak'ta şehitlerin ismi üst geçitlere verilecek

Uşak Belediyesi tarafından Vali Konağının ve Özel İdarenin bulunduğu noktalara yapılan üst geçitlere, helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin isimleri verilecek.

İHA | 10.03.2018 - 03:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uşak Belediyesi tarafından Vali Konağının ve Özel İdarenin bulunduğu noktalara yapılan üst geçitlerin isimleri belli oldu. Kısa süre sonra açılacak olan üst geçitlere geçtiğimiz yıl ve önceki yıl şehit düşen Uşaklı kahramanların isimleri verildi.

Uşak'ta şehitlerin ismi üst geçitlere verilecek


BİR ÜST GEÇİDE ŞEHİT PİLOT ŞAHAN'IN İSMİ VERİLDİ

Önceki yıl Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmaya destek götürmek isterken kaza yapan helikopterde şehit düşen Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan’ın ismi Atatürk Bulvarı Vali Konağı’nın önüne yapılacak üst geçide verildi.

Uşak'ta şehitlerin ismi üst geçitlere verilecek


ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILACAK

Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılacak üst geçitteyse Nisan 2017’de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol’un ismi yaşatılacak. Meclisten çıkan kararla kesinleşen isimler, şehirdeki milli duyguyu canlandırılacak. Vatanı için çıktığı görevde şehit düşen kahramanlar Uşak’taki projelere isimleriyle değer katacak.

Uşak’taki hizmetin milli ve manevi değerlerle bütünleştirildiğini ifade eden ve gelişimin, geçmişi unutmamakla başarılabileceğini paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Yüzyıllara meydan okuyan ecdadımızın ve şehitlerimizin miraslarını hizmetlerimizde yaşatıyoruz. Onlar bizlerin huzuru ve güvenliği için verdikleri mücadelelerde hayatlarını kaybetti. Ve onları unutmamak, daima yaşatmaksa bizlerin görevidir." dedi.

Uşak'ta şehitlerin ismi üst geçitlere verilecek


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çavuşoğlu: Amerikalılarla Münbiç ve Fırat için anlaştık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık" dedi.
Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı
Türkiye ile ABD heyetleri, terörle mücadele ve Irak ile Suriye'deki son durumlar üzerinde ilk toplantıyı yaptı. Washington'da yapılan toplantının pozitif geçtiği belirtildi.
Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti
Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı çıkan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, cezaevinden çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

72
Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

31
Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti

Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti

12
Darüşşafaka Eurocup'ta yarı finale çıktı

Darüşşafaka Eurocup'ta yarı finale çıktı

0
Çavuşoğlu: Amerikalılarla Münbiç ve Fırat için anlaştık

Çavuşoğlu: Amerikalılarla Münbiç ve Fırat için anlaştık

18
İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü 10 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü 10 yaralı

1
Irak Türkmen Cephesi bürosuna roketatarlı saldırı

Irak Türkmen Cephesi bürosuna roketatarlı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM