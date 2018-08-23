Uşak’ta silahlı saldırı: 3’ü ağır 7 yaralı

Taş devri aletlerini o günün şartlarıyla yapıyor

Fenerbahçe'den 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, sarı-lacivertli camiaya veda mesajı yayınladı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve rövanş için avantaj elde etti.

1 Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştğı bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafın en dikkat çekici yanı ise Yılmaz'ın kolundaki 500 bin liralık saat oldu.

2 Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor ABD Başkanı Donald Trump kendi açısından oldukça zorlu günlerden geçiyor. Kendisini yakından ilgilendiren davalarda yargılanma korkusu yaşayan ABD Başkanı, "Yargılanırsam ekonomi çöker" mesajı verdi.

3 Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi Dün katıldığı bir televizyon programına makyajlı çıktığı için eleştirilere neden olan Rafet El Roman, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

4 Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor Rus turistler her şey dahil sisteminden faydalanarak denizden çıkmadığı için fazla para harcamıyor ancak Japon ve Avustralyalılar ülke içinde gezerek büyük döviz girdisi sağlıyor.

5 Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor Henüz 3. Havalimanı'nın açılışı gerçekleşmemişken Almanlar şimdiden Orta Doğu, Afrika, Asya gibi kıtalara ulaşmak için İstanbul'u transit geçiş yeri olarak kullanmaya başladı.

6 Bodrumlu turizmciler fahiş fiyatları savunuyor Lahmacun, su gibi gıdaların aşırı pahalılığı yüzünden tepki alan turizmciler Bodrum'da ucuz fiyatlı yerlerin de olduğunu söyleyerek kendilerini savundu.