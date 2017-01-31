Uşak'ta yolcu otobüsü kazası: 1 ölü, 12 yaralı

İzmir’den Samsun’a yolcu taşıyan Kamil Coşkun idaresindeki 34 DY 1325 plakalı otobüs, kırtasiye malzemesi taşıyan İsa Arbuz idaresindeki 31 V 5178 plakalı kamyona arkadan çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hostes koltuğunda oturan otobüs muavini Süleyman Boz (53) olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yolcuda yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KIRTASİYE MALZEMELERİ YOLA DAĞILDI
Kaza nedeniyle İzmir - Uşak yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, karayolları ekipleri kamyondan yola saçılan kırtasiye malzemelerini toplamak uzun süre uğraş verdi.