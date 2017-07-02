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Uşak'ta Yörük Şenliği

Uşak'ın Banaz ilçesinde Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği'ne binlerce vatandaş katıldı.

02.07.2017 - 17:59
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Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirlen etkinlikte, halk oyunları ve mehteran gösterileri sunuldu, cirit ve okçuluk yarışmaları yapıldı. Sanatçı Zara ile yerel sanatçılar da konser verdi.

Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği Başkanı Remzi Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe Aydın, Manisa, Denizli, İzmir gibi çevre illerden vatandaşların katıldığını belirtti.

Uşak'ta Yörük Şenliği

100 BİN KİŞİ KATILDI

Şenliğin yöre insanının kaynaşmasına, geleneklerin unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını vurgulayan Kızıl, etkinliğe bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Uşak'ta Yörük Şenliği

YÖRÜK ŞENLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

Kızıl, katılımın geçen sene 50 bin civarında olduğunu aktararak, "Bu yıl sayı ikiye katlandı. Amacımız Yörük kültürünü tüm dünyaya tanıtmak ve yaşatmak. Üzeyir Yaylası ilimizin sahip olduğu doğa güzelliklerinin başında geliyor. Şenlikte yöresel halk oyunları, cirit gösterileri ve köylerimizin kendilerini tanıttıkları Yörük çadırları ve Yörük kıyafetleri görülmeye değer. Ayrıca şenlikte 'Yörük güzeli' yarışması, 'Yörük beyi' seçimi gibi etkinlikler de yer alıyor." diye konuştu.

Uşak'ta Yörük Şenliği

Uşak'ta Yörük Şenliği

Uşak'ta Yörük Şenliği

Uşak'ta Yörük Şenliği

Uşak'ta Yörük Şenliği

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