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Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, oğlunun ölümünden sonra basına ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 09:01..
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Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

İngiliz Guardian gazetesine mülakat veren Ghanem, oğlu Bin Ladin’den uzak bir yaşam sürdüğü için hayatının oldukça zor geçtiğini söylerken, “Oğlumun beyni 20’li yaşlarda tanıştığı kişiler tarafından yıkandı” dedi.

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

"EYLEMLERİNDEN UTANÇ DUYUYORUZ"

Ahmed, ABD'yi vuran 11 Eylül saldırılarının haberleri gelir gelmez gerisinde Usame'nin olduğunu ailenin anladığını, en büyüğünden en küçüğüne bütün kardeşlerinin Usame'nin eylemlerinden utanç duyduğunu ve bunun korkunç sonuçlarıyla karşılaşacaklarını bildiklerini anlattı.

Saldırıların ardından Ladin ailesinin tüm üyelerinin Suudi Arabistan'a çağrıldığını, yetkililer tarafından sorgulandığını, resmi gözetim altına alındığını, bir süre seyahat ve ülkeden çıkış yasağına maruz kaldığını belirtti.

KARAKTERİ ÜNİVERSİTEDE DEĞİŞTİ

Suudi Arabistan’ın en etkili aileleri arasında bulunan Bin Ladin ailesinin Cidde’deki evinde kalan Ghanem, oğlunun üniversiteye gitmeden önce oldukça farklı bir karaktere sahip, utangaç birisi olduğunu söyledi.

Ghanem, oğlunun bir gün dünyanın en çok aranan teröristi konumuna geleceğinin geçmiş günlerde aklından bile geçmediğini belirtti.

En büyük oğlunun üniversitede çok çalışkan bir öğrenciyken beynini yıkayan ve yaşam biçiminin değişmesine yol açan kişilerle tanıştığını söyleyen anne, ''Bir tarikat gibiydiler. Onların güttükleri dava için paraları vardı. Usame'ye hep onlardan uzak durmasını söyledim, o da bana ne işler karıştırdığını hiç itiraf etmedi, çünkü beni çok severdi.'' dedi.

"AŞIRI ÜZÜNTÜ YAŞADIK"

Ghanem, oğlunun terör eylemleri gerçekleştirdiğini öğrenmesinin ardından yaşadığı duygulara dair, “Aşırı üzüntü yaşadık. Bunların hiçbirinin meydana gelmesini istemezdim” dedi.

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