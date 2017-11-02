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Usame Bin Ladin'in belgeleri kamuyla paylaşıldı

CIA, 2011'de Bin Ladin'in Pakistan'daki evine düzenlenen baskında ele geçirilen dosyalardan 470 binini kamuyla paylaştı.

02.11.2017 - 06:30
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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, CIA Direktörü Mike Pompeo’nun belgeleri, "şeffaflığı ve kamunun El Kaide ile eski lideri hakkında bilgi sahibi olmasını" sağlamak üzere kamuyla paylaşılması talimatı verdiği belirtildi.

EVİNDE ELE GEÇİRİLEN BELGELER KAMUYA AÇILIYOR

Bin Ladin'in Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evinde ele geçirilen belgelerin bir kısmının Mayıs 2015, Mart 2016 ve Ocak 2017’de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından kamuyla paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, bugünkü paylaşımın da 2014 İstihbarat Yetkilendirme Yasası kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Usame Bin Ladin'in belgeleri kamuyla paylaşıldı

180 BİN ADET BELGE

Belgelerin ses, resim, belge, görüntü ve yazılım işletim sistem dosyalarından oluştuğu ve üzerinde oynanmaması için değiştirildiği belirtildi.

Dosyalarda, Bin Ladin'e ait bir günlük ve 180 bin adet belge olduğu belirlenirken aralarında konuşma pratikleri, El Kaide tarafından çeşitli amaçlarla alınmış ses kayıtları ve resimlerden oluşan 79 bin sesli ve görsel kayıt bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

10 BİN BELGE DAHA PAYLAŞILDI

Ayrıca, Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in gençlik yıllarına ait görüntüler, Bin Ladin’in konuşmaları ve El Kaide propagandasının da bulunduğu 10 bin adet görüntünün de bugün kamuyla paylaşıldığı bildirildi.

Dosyalar, El Kaide içerisinde düşünce eksenli ayrılıkların yanı sıra 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü hazırlıkları, El Kaide'nin Arap Baharı'na yönelik stratejisi gibi birçok konuya yönelik bilgi içeriyor.

Öte yandan "Ülke güvenliğine yönelik çabalara zarar verecek hassas materyaller”, "telif hakkı bulunan içerikler", "pornografi" ve "virüs" içerikli materyaller ile bozuk veya çift kopyalı dosyaların kamu ile paylaşılmadığı belirtildi.

Usame Bin Ladin'in belgeleri kamuyla paylaşıldı

(Obama ve ekibi, Usame Bin Ladin operasyonu takip ederken)

FİLMLER, DİZİLER VE BELGESELLER

Telif hakkı nedeniyle açıklanmayan dosyalar arasında Karınca, Batman Gotham Şövalyesi, BBC Büyük Yaban Hayatı Anları, Usame Bin Ladin Biyografi, Arabalar, Küçük Piliç, CNN Sunar: Dünyanın En Çok Aranan İsmi, Son Fantezi VII, Yarının Kahramanları gibi belgesel ve filmlerin yanı sıra Buz Devri Dinozorlar Şafağı gibi filmler ve National Geographic'e ait birçok belgesel bulunduğu kaydedildi.

Açıklanan dosyalara, https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/ adresinden ulaşılabiliyor.

Usame Bin Ladin, 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan’ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.

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