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Üsküdar açıklarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracı tarafından bulunan ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı.

07.02.2017 - 12:21
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Üsküdar Vaniköy sahili açıklarında temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı ceset buldu.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olayın polise ihbar edilmesinin ardından müdahale için Vaniköy açıklarına deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi erkek bir şahsa ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi Vaniköy sahilinden kıyıya çıkardı.

Deniz polisi kıyıya çıkardığı cesedi polis merkezi ekiplerine teslim etti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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