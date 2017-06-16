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Üsküdar Belediyesi 2 zabıtayı açığa aldı

Zabıtaların seyyar satıcı kadını arbede sırasında bayılttığı anlar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

16.06.2017 - 13:42
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Üsküdar'da izinsiz satış yaptığı iddiasıyla zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı kadın ile Üsküdar zabıtası arasında yaşanan arbede, çevreden geçen bir kişi tarafından kaydedilen cep telefonu kamerasına yansıdı.

SEYYAR SATICI BAYILDI

Satıcı kadının bayılmasıyla sona eren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Üsküdar Belediyesi, 2 zabıta memurunun açığa alındığını açıkladı.

Seyyar satıcı kadınla zabıta arasında yaşananlar kamerada VİDEO

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yasalar çerçevesinde izinsiz satışa müdahale eden ekiplerimize, Şakir Ö. ve yanındaki Reyhan K. tarafından fiziki müdahalede bulunulmuş ve yaşanan arbedede, bir zabıta memurumuz bıçakla elinden yaralanmıştır.

BIÇAKLI SALDIRI...

Bu şahıslardan Reyhan K.'nin soruşturması, Şakir Ö.'nün daha önce de görevli zabıta memurlarına bıçakla saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle almış olduğu ve ertelenen 9 ay 10 günlük hapis cezası bulunmaktadır.

POLİS TUTANAĞINA GÖRE..

Şahısların benzer bir suçu alışkanlık haline getirdikleri, adam yaralamadan daha önce ceza almış olmaları ve zabıta memurumuzu yaralayan bıçağın polis tutanağına göre bu sahışlara ait olduğu halde; Üsküdar Belediyesi olarak, soruşturma sonuçlanana kadar kavgaya karışan 2 zabıta memurunun açığa alındığını kamuoyuna duyurmak isteriz.

Zabıta memurlarımıza saldıran şahıslar hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayet yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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