Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor

1 Kuzey Kore liderinden ’nükleer güç zaferi’ açıklaması Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, ülkenin nükleer gücünün tamamlandığını belirterek, bunun Kuzey Kore için tarihi bir zafer olduğunu ilan etti.

2 Çamaşır makinesiyle gizlenen PKK sığınağı bulundu Ağrı Dağı'nda, boş bir evin mutfağında yer alan ve girişi çamaşır makinesiyle gizlenmek istenen sığınak ortaya çıkarıldı.

3 Benzine zam geliyor PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruşluk artış bekleniyor.

4 Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi CHP'li Özgür Özel'in AK Partili vekile yönelik "Ben senin ne mal olduğunu biliyorum" şeklindeki sözleri Meclis'te gergin anlara neden oldu.

5 Avusturya'da sigaralı koalizyon pazarlığı Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache, koalisyon pazarlığı için kapalı alanda sigara içme yasağını kaldırttı. Sebebi ise kendi tiryakiliği.

6 Tudor ailesini ülkesine yolladı Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Florya'ya taşınıyorum, işime odaklanacağım" diyerek ailesini ülkesine yolladı.