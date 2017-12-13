Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor

İstanbul'un yeni metrosu, 3 ilçeden geçecek. Metro hattında; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe gibi istasyonlar yer alıyor.
(Fotoğraf kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
24 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK
Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy hattında 16 istasyon yer alacak ve 126 vagon bulunacak. İlk ve son durak arasında yolculuk eden bir kişi, toplam 24 dakikada istediği yere ulaşabilecek.
YOLCULUK SÜRELERİ BELİRLENDİ
Sancaktepe-Çekmeköy metrosunun yolculuk süreleri de belli oldu. Buna göre yolculuk süreleri şu şekilde olacak:
Üsküdar: 27 dk.
Kartal: 59 dk.
Yenikapı: 36 dk.
Taksim: 44 dk.
Hacıosman: 68 dk.
Atatürk Havalimanı: 68 dk.
Olimpiyat Stadı: 78 dk.
90 SANİYEDE BİR SEFER
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunda, istasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir ise sefer düzenlenecek.
5 MİLYON KİŞİ KULLANACAK
Yetkililer, projenin bölgede trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı görüşünde birleşirken metroyu 5 milyon kişinin kullanması bekleniyor.
(Fotoğraf kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
(Fotoğraf kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
EV FİYATLARI ARTACAK
Gayrimenkul uzmanları, hattın geçtiği bölgelerde ev fiyatlarının artış göstereceğini belirtiyor.