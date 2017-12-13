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Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunulacak.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 09:07..
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Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor

İstanbul'un yeni metrosu, 3 ilçeden geçecek. Metro hattında; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe gibi istasyonlar yer alıyor.

Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor(Fotoğraf kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

24 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK

Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy hattında 16 istasyon yer alacak ve 126 vagon bulunacak. İlk ve son durak arasında yolculuk eden bir kişi, toplam 24 dakikada istediği yere ulaşabilecek.

YOLCULUK SÜRELERİ BELİRLENDİ

Sancaktepe-Çekmeköy metrosunun yolculuk süreleri de belli oldu. Buna göre yolculuk süreleri şu şekilde olacak:

Üsküdar: 27 dk.

Kartal: 59 dk.

Yenikapı: 36 dk.

Taksim: 44 dk.

Hacıosman: 68 dk.

Atatürk Havalimanı: 68 dk.

Olimpiyat Stadı: 78 dk.

90 SANİYEDE BİR SEFER

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunda, istasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir ise sefer düzenlenecek.

5 MİLYON KİŞİ KULLANACAK

Yetkililer, projenin bölgede trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı görüşünde birleşirken metroyu 5 milyon kişinin kullanması bekleniyor.

Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor(Fotoğraf kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Üsküdar- Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor(Fotoğraf kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

EV FİYATLARI ARTACAK

Gayrimenkul uzmanları, hattın geçtiği bölgelerde ev fiyatlarının artış göstereceğini belirtiyor.

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