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Üsküdar- Çekmeköy metrosunun 2'nci etabı haziranda

Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabının çalışmaları bitmek üzere. Çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 09:26..
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Üsküdar- Çekmeköy metrosunun 2'nci etabı haziranda

İstanbul'un trafik sorununa çözüm olarak sunulan metro projeleri, şehirde yaşayanların hayatını oldukça kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda geliştirilen projelerden biri olan Üsküdar- Çekmeköy hattında da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Üsküdar- Çekmeköy metrosunun 2'nci etabı haziranda

İSTASYONLAR BELLİ OLDU

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy /Sancaktepe Metro Hattı 2.Kısım'da yer alacak istasyonlar da belli oldu. Buna göre bu hatta; Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy / Sancaktepe olarak belirlendi.

Projeyle ilgili bilgilendirme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar- Çekmeköy metrosunun Yamanevler-Çekmeköy bölümünün Haziran sonunda hizmete gireceğini müjdeledi.

Üsküdar- Çekmeköy metrosunun 2'nci etabı haziranda

ÜMRANİYE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA

Trafik sorununa da çözüm getirecek hatta Ümraniye- Taksim arası toplam yolculuk 30 dakikaya inecek. Çekmeköy ile Kartal arasında yolculuk etmek ise 59 dakika sürecek.

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