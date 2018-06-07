Üsküdar- Çekmeköy metrosunun 2'nci etabı haziranda

İstanbul'un trafik sorununa çözüm olarak sunulan metro projeleri, şehirde yaşayanların hayatını oldukça kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda geliştirilen projelerden biri olan Üsküdar- Çekmeköy hattında da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İSTASYONLAR BELLİ OLDU

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy /Sancaktepe Metro Hattı 2.Kısım'da yer alacak istasyonlar da belli oldu. Buna göre bu hatta; Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy / Sancaktepe olarak belirlendi.

Projeyle ilgili bilgilendirme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar- Çekmeköy metrosunun Yamanevler-Çekmeköy bölümünün Haziran sonunda hizmete gireceğini müjdeledi.

ÜMRANİYE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA

Trafik sorununa da çözüm getirecek hatta Ümraniye- Taksim arası toplam yolculuk 30 dakikaya inecek. Çekmeköy ile Kartal arasında yolculuk etmek ise 59 dakika sürecek.