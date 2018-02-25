Üsküdar- Çekmeköy metrosunun ikinci etabı haziranda açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da yavaş işleyen projeleri hızlandırmasıyla öne çıkıyor. Uysal daha önce metro projelerini hızlandırmak istediğini ve bu yönde adım attığını açıklamıştı. İBB Başkanı Uysal şimdi de Yamanevler- Çekmeköy hattı için önemli açıklamalarda bulundu.

"HAZİRAN SONUNDA AÇILACAK"

İBB Başkanı Uysal projeyle ilgili olarak, ”Üsküdar Çekmeköy metrosunun Yamenevler Çekmeköy arasındaki 8 durağı Haziran sonunda, aynı hatla Dudullu'da birleşen Bostancı metrosunun 9 istasyonu da yıl sonuna kadar açılacak,” ifadelerini kullandı.

8 DURAKTAN OLUŞACAK

Bu projeyle birlikte bölgenin trafik sıkıntısı da büyük ölçüde giderilecek. Hatta yer alacak istasyonlar ise; Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy / Sancaktepe gibi duraklardan oluşuyor. Çekmeköy'le Yenikapı arası 36 dakika, Çekmeköy'le Atatürk Havalimanı arası ise 68 dakikada katedilebilecek.