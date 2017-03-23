Üsküdar meydanı büyüyecek

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, projenin hayata geçmesiyle birlikte Üsküdar Meydanı'nın 3 kat daha büyüyeceğini belirterek, "Allah nasip ederse, gelecek yıl ekim ayında Üsküdar Meydan'daki bu projelerimizi tamamlamış oluyoruz. Yepyeni bir Üsküdar Meydanı ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

Türkmen, Üsküdar Meydanı Projesi tamamlandığında ilçenin, Üsküdar sahilinden Ahmediye Meydanı'na kadar toplamda 130 bin metrekare büyüklüğünde bir meydana kavuşulacağını ifade etti.

ÜSKÜDAR MEYDANI GENİŞLETİLİYOR

Türkmen, "Üsküdar Meydanı'nı eskiye göre 3 kat büyütmüş ve altına da 800 araçlık otopark kazandırmış olacağız. Allah nasip ederse, gelecek yıl ekim ayında Üsküdar Meydan'daki bu projelerimizi tamamlamış oluyoruz. Yepyeni bir Üsküdar Meydanı ortaya çıkaracağız. Kuşkonmaz Camisi'yle Üsküdar-Eminönü vapurlarının kalktığı iskele arasındaki denizin karaya doğru girintili olduğu alanda, denize doğru 13 bin metrekarelik bir kazıklı teras sistemi yapacağız. Bu dolgu değil. Onu vatandaşlarımız, 'deniz dolduruluyormuş' diye karıştırıyor. Öyle bir şey yok sadece denize doğru 13 bin metrekarelik bir teras kazıkların üzerinde ve bununla meydanı daha da büyütmüş oluyoruz. Şimdi önümüzdeki ay nisan ayında kazıkları çakmaya başlayacaklar ve biter bitmez beton da atacaklar. Yıl sonunda 2017'nin sonuna doğru teras sistemi inşallah bitecek. Üsküdar Meydanı gerçekten İstanbul'un en kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir meydanı haline gelecek."

Üsküdar Kabataş Yürüme Tüneli Projesi'nin de ilçede hayata geçeceğini anlatan Türkmen, 2018'in sonuna kadar Üsküdar'dan Kabataş'a, bu defa denizin altından yaya yolu, yürüyüş bantları ve bisikletle de geçiş olacağını söyledi.

2023'TE HİZMETE GİRECEK

Türkmen, Üsküdar'ın Anadolu'dan, Avrupa'ya geçişin merkezi olduğunu vurguladı. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının da bu yılın haziran ayında hizmete gireceğini dile getiren Türkmen, Çekmeköy hattının 2023'e kadar Kurtköy-Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzayacağını da aktardı.