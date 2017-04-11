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Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro projesi, 30 Ağustos'ta tamamlanacak.

11.04.2017 - 17:23
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Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe arasındaki Akıllı Metro Projesi test ediliyor.

Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

16 İSTASYON VAR

20 kilometrelik hat 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre tünelden oluşacak. 126 vagonun hizmet vereceği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

SÜRÜCÜSÜZ HİZMET VERECEK

Hattın tamamlanmasıyla Anadolu yakasının ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak.

Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine sahip metro, sürücüsüz hizmet verecek ve vatandaşların güvenliği için "peron kapı" sistemini kullanacak.

Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

ÜÇ İLÇEDEN GEÇECEK

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

PROJE 30 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri de şöyle; "Üsküdar İstasyonu'nda Marmaray hattıyla Avrupa Yakası'na, Altunizade İstasyonu'nda yapımı planlanan teleferik hattı ve mevcut metrobüs hattına, Çarşı İstasyonu'nda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına, Dudullu istasyonunda ise Dudullu-Bostancı metro hattıyla bağlantı sağlanmış olacak. Ayrıca Çekmeköy istasyonu sonrasında hat Sultanbeyli’ye uzatılacak." Projenin 30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

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