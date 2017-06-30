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Üsküdar'a yeni düzenleme

Boğaz’ın siluetini bozan mahallelerdeki evlere kat sınırlaması geliyor.

30.06.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Emlak
Üsküdar'a yeni düzenleme

Üsküdar'da 2 katlı binalar emsal artışıyla 6 kata çıkarılmıştı. Kandilli, Kuleli, Küçüksu, Çengelköy, Güzeltepe, Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Kirazlıtepe, Küplüce, Beylerbeyi, Burhaniye, Ferah, Kısıklı, Kuzguncuk ve İcadiye mahallelerinde bu plana uygun yeniden düzenlenmişti.

Üsküdar'a yeni düzenleme

KONU İBB MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK

Üsküdar'daki kat artışına imkân veren plan kotlarıyla ilgili yeni düzenleme İBB Meclisi'nde tekrar gündeme gelecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Üsküdar'a yeni düzenleme

"6 KATLAR 5 KATA DÜŞECEK"

Türkmen, "Afet riski olan alanları dönüştürme yasasını referans alarak, Boğaz Kanunu’ndaki maksimum imar hakkını vatandaşa verdik. Çengelköy sırtları, Küplüce, Kirazlıtepe, Burhaniye gibi silueti etkileyen alanlarda, kat yüksekliği kodları yeni düzenleme ile en yüksek değil de, en düşükten alma durumu söz konusu. Yani yeni kot düzenlemesiyle 6 katlar 5 kata düşecek. Kirazlıtepe arkasında, Güzeltepe, Mehmet Akif dereleri bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Ama Boğaz’da birer katımız tırpanlanacak” diye konuştu.

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