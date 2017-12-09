Üsküdar'da bir sürücü 8 araca çarptı

Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde pak halindeki 8 araca çarptı. Kazanın ardından kendi arabasını da olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlatıldı.

Gazi Caddesi üzerinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 AJ 899 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 8 araca çarparak durabildi.





Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Çarpmanın şiddeti ile park halindeki araçların bir kısmı hurdaya dönerken itfaiye ekipleri herhangi bir yangının meydana gelmemesi için araçlarda inceleme yaptığı görüldü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, olay yerine çağrılan çekicilerin araçları kaldırmasının ardından normale döndü.



