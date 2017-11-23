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Üsküdar'da Boğaz Planı imar sorunu çözüldü

Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan 270 bin vatandaşı etkileyen imar sorununu diğer belediyelerden önce çözüme kavuşturdu.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 16:20
  1. Haberler
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üsküdar

İstanbul'un gerdanlığı olan Boğaziçi yıllardan bu yana çarpık yapılaşma nedeniyle görenleri rahatsız eder hale gelmişti.

ÜSKÜDAR'DA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Boğaz'ın Anadolu yakasında kalan ve barındırdığı tarihi eserlerle bir kültür kenti olan Üsküdar'da İstanbul'un Boğaz kenarında yer alan ilçelerinden önce imar sorunu çözüldü.

Üsküdar Belediyesi, Boğaz Planı yapılaşma şartlarına uygun gelişmemiş olması, yoğun ve niteliksiz konut dokusu, depreme dayanıksız yapılaşma ve eski yapılaşma değerlerinin kentsel dönüşüme imkan tanımaması gibi sebeplerle Örnek Dönüşüm çerçevesinde revize edilen Boğaz Planları, Üsküdar’ın 16 mahallesinde yaşayan toplam 270 bin vatandaşın daha sağlıklı bir kent yaşamına kavuşmasını sağlayacak.

GERİ GÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİNDEKİ İMAR PLANLARI

Boğaziçi'nde sahilden iç kısıma doğru olan 500 metre ile 1 kilometrelik alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar sorumluluğu arasında. Bu alanın arkasında kalan kısım ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda yer alıyor.

Bu noktada Üsküdar Belediyesi, Gerigörünüm bölgesinde 5 ve 6 kata, Etkilenme Bölgesinde ise 7,5 kata kadar yapılaşmaya olanak tanıyan yeni Boğaz Planları ile Örnek Dönüşüm süreci hız kazanırken, evleri dönüşüme giren Üsküdarlı vatandaşların talep etmesi sonucunda Üsküdar Belediyesi mülkiyetinde bulunan rezerv konut alanlarında geçici ikamet imkanı tanınıyor.

GÖNÜLLÜLÜK VE VATANDAŞIN KARARI ÖNCELİK

Örnek Dönüşüm projelerinin hayat bulduğu 16 mahalledeki vatandaşların dönüşüm sürecine katılımı ise tümüyle gönüllülük esasıyla gerçekleşiyor. Böylelikle vatandaşın oturduğu konutların geleceğine yine vatandaşlar karar veriyor.

KAYBEDİLEN MAHALLE KÜLTÜRÜ KAZANDIRILACAK

Öte yandan öne çıkan bir diğer özellik ise; Örnek Dönüşüm kapsamında Üsküdar ilçesinin kültürel değerlerine uygun, komşuluk ve mahalle kültürü gibi değerlerin korunmasını hedefleyen ve ilçedeki konutların maddi değerini artıracak projelerle, sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarının yeterliliği, okul, hastane ve park gibi yeni donatı alanlarının oluşturulması sağlanıyor.

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