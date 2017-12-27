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Üsküdar'da bomba alarmı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yol ortasına bırakılan çanta, bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede çantadan karton bardak ve çöp çıktı.

İHA | 27.12.2017 - 03:32..
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Üsküdar'da yol ortasına bırakılan çanta, semtte hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gönderilen bomba imha ekiplerinin incelemesinde, çantadan çöp çıktı.

Üsküdar'da bomba alarmı

ÇANTAYI KİMİN KOYDUĞU BİLİNMİYOR

Olay, saat 23.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından yol ortasına bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile çevirip, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Üsküdar'da bomba alarmı

KONTROLLÜ PATLATMA YAPILDI

Polis ekipleri, bomba uzmanı ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra çevredeki vatandaşları megafonla uyaran bomba uzmanı polisler kontrollü patlama gerçekleştirdi.

Üsküdar'da bomba alarmı

ÇANTADAN KARTON BARDAK VE ÇÖP ÇIKTI

Kontrollü patlatmanın ardından bomba uzmanının yaptığı incelemede çantadan, karton bardak ve çöp çıktı. Şüpheli çantanın boş çıktığını gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolları araç trafiğine açtı.

Yol ortasına bırakılan çanta paniğe yol açtı VİDEO

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