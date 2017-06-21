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Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

Üsküdar Kandilli sahilde dün denize giren 5 arkadaştan birisi akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

21.06.2017 - 11:52
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Olay, Üsküdar Kandilli Sahilde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 arkadaş akşam saatlerinde sahile gelerek denize girdiler. Bir süre yüzen gruptan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir ve bir arkadaşı akıntıya kapıldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Çevredekilerin yardımıyla bir kişi kurtarılırken Demir, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Denizde kaybolan Demir'in arkadaşları ifade vermek için emniyete götürüldü.

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Gece boyunca süren arama çalışmalarında kaybolan gence ulaşılamazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Olay anında sahilde bulunan bir kişi, akıntıya kapılan gençleri kurtarmak için elbiseleri ile denize atladığını ancak kaybolan kişiyi kurtaramadığını söyledi.

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

TEKNELERLE ARANIYOR

15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir'i arama çalışmaları devam ediyor. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlatmıştı. Denizin dalgalı olması nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı aramalara an itibarı ile bir polis teknesi ve balıkçı teknesi katılıyor. Öte yandan kayıp gencin yakınları sahil boyunda çalışmaları endişeli gözler ile izliyor.

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

ANNEDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kaybolan Muhammet Hasan Demir (15) 'in ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Kıyıda arama çalışmalarını izleyen Anne Aynur Demir, "Saat 11.30'da konuştum. Balık tutacağım dedi. Gidiş o gidiş. Bir daha yavrumu göremedim." dedi.

Aynur Demir, eşinin 10 sene önce öldüğü 5 oğluyla birlikte yaşadığını belirtti. Yetkililerden yardım beklediğini belirten anne Demir, en küçük oğlu Muhammed Hasan'ın bulunmasını istedi. Amca Hasan Demir ise kıyıda hiç bir uyarı levhanısını bulunmamasından yakındı.

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor

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