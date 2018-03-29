taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.723
USD
3,9709
EURO
4,8953
ALTIN
168,87
PETR
68,3900

Üsküdar'da eşiyle evde yakaladığı adamı öldürdü

Evinde eşi ile yakaladığı adamı öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç hakkında iki ayrı suçtan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA | 29.03.2018 - 16:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B.A.'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.'nın Mahmut Çütçü'yü evine çağırdığı  belirtildi.

EŞİNİN TEDİRGİN HALİNDEN ŞÜPHELENDİ

İddianamede, Mahir Ardıç'ın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir Ardıç'ın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü'nün evin üst katına çıktığı, eşi B.A.'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir Ardıç'ın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı.

Mahir Ardıç'ın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedilen iddianamede, maktulü darbetmeye başlayarak kaçmasına engel olduğu, bu arada kendisine ait işyerinde çalışan Çetin Tanrıtanır'a telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın da Mahir Ardıç ile birlikte maktul Mahmut Çütçü'yü darp etmeye başladığı belirtildi.

Üsküdar'da eşiyle evde yakaladığı adamı öldürdü

4 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Şüpheliler Mahir Ardıç ve Çetin Tanrıtanır'ın etkili eylemleri sonucunda Mahmut Çütçü'nün çatı katıdan salonun zeminine düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mutfağa giderek ekmek bıçağı ile dönen Mahir Ardıç'ın kendisine engel olmak isteyen eşi B.A.'yı göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın, "Bıçak olmaz, yapma" şeklindeki uyarısına rağmen şüphelinin maktulü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte 4 kez bıçakladığı anlatıldı.

'KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA YARDIM'

Mahmut Çütçü'nün aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü, B.A.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır ile şüpheli Mahir Ardıç arasında Mahmut Çütçü'nün öldürülmesi konusunda birlikte suç işleme kararının bulunduğunu gösterir somut deliller mevcut olmadığından" Çetin Tanrıtanır'ın kasten öldürme suçunun müşterek faili olarak görülmediği belirtildi.

Çetin Tanrıtanır'ın bıçaklama olayına kadar Mahir Ardıç'a yardım ettiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın eylemi, Mahir Ardıç'ın işlediği 'kasten öldürme suçuna yardım' olarak değerlendirilmiştir." denildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Mahir Ardıç için, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin Tanrıtanır hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı
Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması için yıkılan duvarın içindeki betonları Suriyeli ve Türk çocuklar topladı. Çocuklar zaman zaman kavga etti.
Mardin'de mahalle bekçisinin kaçırdığı genç kız aranıyor
Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlanan Berfin G.'yi kaçırıp, annesini yerde sürükleyen mahalle bekçisi, açığa alındı.
Adana'da kız kavgası kanlı bitti
Adana'da 5 kişinin saldırısına uğrayıp av tüfeğiyle öldürülen Yakup Botan'nın kavgayı ayırmaya gelen Özcan Özdemir tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Hava yastığı küçük çocuğu öldürdü
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında, annesinin kucağında ve ön koltukta bulunan 4 yaşındaki çocuk kazanın etkisiyle açılan hava yastığının kurbanı oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

158
Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

137
Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

31
Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

102
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

19
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

71
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM