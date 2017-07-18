İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

YÜZEREK İŞE GİTTİ

Yağmurdan en çok etkilenen semtlerin başında gelen Üsküdar'da da, bir vatandaşın sel sularını geçmek için yüzmek zorunda kaldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti