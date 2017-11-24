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Üsküdar'da helikopter destekli narkotik operasyonu

Üsküdar'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

DHA | 24.11.2017 - 08:11
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar'da adresi daha önceden belirlenen 6 ay öncesi fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 kişiye operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

Üsküdar'da helikopter destekli narkotik operasyonu

GECEKONDUDA ARAMA

Operasyon kapsamında Yavuztürk Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak'ta bir gecekonduya giren özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Üsküdar'da helikopter destekli narkotik operasyonu

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