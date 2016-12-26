taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.180
USD
3,5070
EURO
3,6647
ALTIN
127,97
PETR
55,0200

Üsküdar'da kentsel dönüşüm başladı

Üsküdar'da 2012'de hayata geçirilmesi planlanan proje, 4 yıl arayla ‘örnek dönüşüm’ adıyla başladı.

26.12.2016 - 09:37
  1. Haberler
  2. Emlak

Depremde yıkılacak ve zarar görecek bina stokunu azaltmak, otopark alanları oluşturmak ve geniş caddeler elde etmek için 2012 yılında hayata geçirilen kentsel dönüşüm, bir Boğaz ilçesi olan Üsküdar’da 4 yıl gecikmeli olarak başlıyor.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm başladı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul’un siluetini bozmamak için uzun çalışmaların ardından hayata geçirilen kentsel dönüşümün Türkiye için ‘örnek dönüşüm’ adıyla anılacağını söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmenkonuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Vatandaşlarımızın evi dönüşüme girdiğinde ilçemizden ayrılmasını, Üsküdar’dan ayrı kalmasını istemiyoruz. Bunun için pek çok farklı kırılımda önlem aldık. Dönüşümle birlikte vatandaşlarımıza 100 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden tutun da, aynı muhitte kiraya çıkmak için 2 kez taşınma ve sürekli kira yardımına kadar pek çok hizmetle Üsküdarlı’nın yanındayız. Neticede Üsküdar, onların evidir" diye konuştu.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm başladı

ULAŞIM AĞI MERKEZİ OLACAK

Üsküdar Meydanı ve sahil düzenlemesi ile Ahmediye meydanında yaya akışının başlayacağını belirten Başkan Türkmen “Üsküdarlılar Hakimiyeti Milliye üzerinden meydana gelebilecekler. Esnafımızı unutmadık. Meydanımızın önemli noktalarında Üsküdarımızın dokusuna uygun ticaret alanları ve işletmeler konumlanacak. Marmaray, Avrasyol ve Metro gibi projelerle Üsküdar gerçek bir ulaşım merkezi halini alıyor. Meydan projesi ise bu çerçevede yaya ulaşımının belkemiği olacak. Şu an yıkılan otopark ile belediye binası arasında kalan bölgeye bir iş merkezi inşa edilecek ve her gün milyonlarca kişiye hizmet verecek” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

64
El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

167
HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

405
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

29
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

41
Ünlü şarkıcı George Michael evinde ölü bulundu

Ünlü şarkıcı George Michael evinde ölü bulundu

73
Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM