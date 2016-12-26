Üsküdar'da kentsel dönüşüm başladı

Depremde yıkılacak ve zarar görecek bina stokunu azaltmak, otopark alanları oluşturmak ve geniş caddeler elde etmek için 2012 yılında hayata geçirilen kentsel dönüşüm, bir Boğaz ilçesi olan Üsküdar’da 4 yıl gecikmeli olarak başlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul’un siluetini bozmamak için uzun çalışmaların ardından hayata geçirilen kentsel dönüşümün Türkiye için ‘örnek dönüşüm’ adıyla anılacağını söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmenkonuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Vatandaşlarımızın evi dönüşüme girdiğinde ilçemizden ayrılmasını, Üsküdar’dan ayrı kalmasını istemiyoruz. Bunun için pek çok farklı kırılımda önlem aldık. Dönüşümle birlikte vatandaşlarımıza 100 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden tutun da, aynı muhitte kiraya çıkmak için 2 kez taşınma ve sürekli kira yardımına kadar pek çok hizmetle Üsküdarlı’nın yanındayız. Neticede Üsküdar, onların evidir" diye konuştu.

ULAŞIM AĞI MERKEZİ OLACAK

Üsküdar Meydanı ve sahil düzenlemesi ile Ahmediye meydanında yaya akışının başlayacağını belirten Başkan Türkmen “Üsküdarlılar Hakimiyeti Milliye üzerinden meydana gelebilecekler. Esnafımızı unutmadık. Meydanımızın önemli noktalarında Üsküdarımızın dokusuna uygun ticaret alanları ve işletmeler konumlanacak. Marmaray, Avrasyol ve Metro gibi projelerle Üsküdar gerçek bir ulaşım merkezi halini alıyor. Meydan projesi ise bu çerçevede yaya ulaşımının belkemiği olacak. Şu an yıkılan otopark ile belediye binası arasında kalan bölgeye bir iş merkezi inşa edilecek ve her gün milyonlarca kişiye hizmet verecek” dedi.