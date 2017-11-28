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Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 28.11.2017 - 00:25..
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Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, servis aracının sürücüsü Mehmet Yılmaztürk(51)'a 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan(40)'a ise 4 kurşun isabet etti.

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

YARALI KADIN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavileri yapılan yaralılardan Asiye Aykan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan'ın eşi Yılmaz Aykan'ı olayda kullanıldığı iddia edilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor.

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı VİDEO

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

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