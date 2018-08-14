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Üsküdar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Üsküdar'da virajı alamayan bir araç, takla attı. Araçta sıkışan kişiler kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.08.2018 - 08:39..
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Üsküdar’da bir otomobil, virajı alamaması sonucu önce trafik levhasına ardından takla atarak duvara çarptı. Kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer kişinin ise iyi olduğu öğrenildi.

Üsküdar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

VİRAJI ALAMADI

Kaza, 06.30 saatlerinde Üsküdar, Vişnezade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. İdaresinde ki 34 LHL 86 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir ederken, sürücüsünün virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARACA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Hakimiyeti kaybeden sürücü önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevrede ki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü Nurcan B. İle beraberindeki arkadaşını otomobilden çıkarttıktan sonra ambulansa bindirildi.

Üsküdar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sürücü Nurcan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken beraberinde ki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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