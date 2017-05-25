Üsküdar'da otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu

Küçük Çamlıca Mahallesi Moda Sokakta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 09 R 8352 plakalı otomobil içerisinde öğle saatlerinden beri hareketsiz yatan 44 yaşındaki Metin Kocakaya'yı gören vatandaşlar polise haber verdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polisler, aracın kapısını açınca Kocakaya'nın kafasından vurulmuş halde olduğunu gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen Metin Kocakaya'nın cesedini incelemek için olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Ekipler, cesedi araçtan çıkartarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kocakaya'nın cesedi Kartal Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Öte yandan cesedin bulunduğu aracın içerisinde bir tabanca ve şizofreni hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç bulundu. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken ölümün kesin sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.



