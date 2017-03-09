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Üsküdar'da parkta ceset bulundu

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında ceset bulundu.

09.03.2017 - 04:32
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Çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Polislerin ceset üzerinde yaptığı incelemede yerde yatan kişinin 28 yaşındaki Özkan Bayram olduğu tespit edildi.

Üsküdar'da parkta ceset bulundu

Olay yerine gelen Özkan Bayram'ın Üsküdar'da oturan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Yapılan incelemenin ardından Özkan Bayram'ın cesedi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar'da parkta ceset bulundu

Üsküdar'da parkta ceset bulundu
Üsküdar'da parkta ceset bulundu

Üsküdar'da parkta ceset bulundu

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