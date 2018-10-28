Üsküdar'da rehine krizi: 1 yaralı

Güzeltepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı’nda iki gurup henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. sözlü tartışma yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Taraflardan bir şahıs parktan ayrılarak kaçmak istedi. Arabasına doğru yöneldiğinde diğer gurupta ki şahıslar, kaçan şahısın otomobiline taş ve silahlı saldırıda bulundu.

İŞ YERİNE GİRİP ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Saldırıya uğrayan şahıs iddiaya göre otomobilinden çıkardığı uzun namlulu silah ile çevreye rastgele ateş açarak kaçtı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen şahıs o saatlerde açık olan bir iş yerine girdi. İş yerinde çalışan şahısları tehdit ederek, iş yerinden çevreye ateş açtı. Öfkeli kalabalık iş yerinin etrafını sardı, şahsı dışarı çıkartmak istedi. Bu sırada saldırgan öfkeli kalabalığa ateş açtı, gurup ise taş ve silah ile karşılık verdi.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Çatışma sırasında öfkeli gurup arasında olduğu öğrenilen bir kişi, saldırganın açtığı kurşun ile yaralandı. Şahıs kendi imkanı ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İş yerinin çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli guruptaki şahısları dağıtırken, birkaç kişiyi de gözaltına aldı. İş yerini rehin alan şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, saldırganı gözaltına alındı. Olay sonrası, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.

"İÇERİ GİRİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Olayın yaşandığı sırada, iş yerinde çalışanı, uzun namlulu silahlı birinin içeri girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir gurup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda, kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi, şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı. Sanırım bir kişi vuruldu, iş yerinin önünde kan izleri var zaten.”