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Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

Altunizade'de bir taksi, kontrolden çıkarak metro durağı inşaatından dolayı kapalı olan alt geçide düştü.

12.07.2017 - 04:34
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Mahir İz Caddesi'nden Kısıklı yönüne seyreden Erol Kesin yönetimindeki 34 TFS 71 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu beton ve demir bariyerlere çarparak 4 metre aşağıdaki alt geçide düştü.

Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan taksi şoförü Kesin ile iki yolcu, ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksinin düştüğü alt geçidin, Altunizade metro durağı inşaat çalışması nedeniyle bir süredir kapalı olduğu belirtildi.

Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

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