Üsküdar'da Bilim Merkezi Kompleksi açıldı

Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen merkez; bilimsel, akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik eden önemli bir odak olma hedefindedir. “Bilim Üsküdar”, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır, ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuştur.

DİNAMİK ORTAMLAR SUNUYOR

Bilim ve teknolojinin önemini ve değerini toplumun gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye, keşfetmeye teşvik eden, “Bilim Üsküdar" ziyaretçilere faal olarak gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu bağlamda bireylere, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme, üretken düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Planetaryum : Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu, 14 metre çapı ve yüksek çözünürlük değeri ile ülkemizin en iyi planetaryumu olma hüviyetine sahiptir. Uzay ve Astronomi alanında verilecek birçok eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçecek olan “Üsküdar Bilim Merkezi Planetaryumu” bu özelliği ile Türkiye de bir ilk olacaktır.

Üsküdar'da 'Üsküdar Bilim Merkezi' Kompleksi açıldı ViDEO



Uygulamalı Atölyeler: Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi gibi temel atölyeler ile Parçalara Ayır Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi olmak üzere toplam sekiz farklı konuda birçok atölye ile ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere özgün bir müfredat eşliğinde eğitim verilecektir. Sergi Alanları: İletişim, Robotik, Otomotiv, Finans, Havacılık ve Uzay, Enerji, Doğa Bilimleri ve Tıp Teknolojileri temalarına sahip, etkileşimli sekiz ana sergi alanından oluşmaktadır. Bunun yanında geçici sergi alanı ile yıl içerisinde ülkemizde ve dünya da farklı konulardaki sergiler, bilim merkezinde ziyaretçilerle buluşturulacaktır.

7'DEN 70'E HERKES YARARLANABİLİR

Girişim Merkezi: Yerli teknoloji girişimlerinin doğmasına, büyümesine ve dünya pazarına açılmasına yardımcı olmak amacıyla, düşünsel açılımı olan fikirlere altyapı ve ustalık desteği sunmaktadır. Hedef Kitlesi: 2-12 ve 12-18 yaşları arasındaki öğrenciler başta olmak üzere, 7 den 70’e toplumun tüm kesimi hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.

Özgünlüğü: Bilim Üsküdar ziyaretçilerine aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri, üretebilecekleri sergi ve atölye çalışmalarının yanı sıra, çocuk oyun alanları, açık ofisleri, kütüphane ve kafeterya alanları ile sosyal etkinlileri de içinde barındıran dinamik ortamlar sunmaktadır.