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'Yan baktın’ kavgası ölümle sonuçlandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, iki grup arasında ’yan baktın’ tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 26.03.2018 - 13:28..
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Üsküdar’da geçtiğimiz 4 Şubat Pazar günü, iki grup arasında ’yan baktın’ tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sonucunda taraflardan Fırat Hayal (29) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hayal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Yan baktın’ kavgası ölümle sonuçlandı

BIÇAK BİR SOKAKTA BULUNDU

Kavgada Yavuz Selim Ü. (37) ve Ender E. (28) de hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı bir sokakta atılmış halde buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kavgaya karışan şahısların kimlikleri tespit edildi. Yerleri belirlenen 4 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Semih Ö.’nün (19) önceden de adam öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Şubedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Bulut Y.(26), M.M.(16), Adnan H. (18) ve Semih Ö. adliyeye sevk edildi. Semih Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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