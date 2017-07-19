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Üsküdar'da yüzerek işe giden esnaf konuştu

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle sel basan sokakta yüzdüğü görüntüler ile tanınan Murat Sümer yaşananları anlattı.

19.07.2017 - 17:44
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İstanbul'da dün yoğun yağış nedeniyle Üsküdar'da birçok sokak sel altına kaldı. Esnafın eşyaları sular altında kalırken, 17 yaşındaki Murat Sümer onlara yardım etmek için suya atladı. Neredeyse boyuna gelen suda yüzen Sümer'i çevredekiler görüntüledi.

"GİRMİŞKEN BİRAZ YÜZEYİM DEDİM"

İşe gittiği belirtilen genç dün yaşananları anlattı. Sümer, “Saat 07.00 sularıydı. Şimşek çakmasıyla uyandık. Arkadaşım beni uyardı. Her yer sel. Esnaf masaların üstünde, her taraf bir yerlere gidiyordu. İndim. Rögarı temizlemek istedim ancak olmadı. Ben de girmişken bari biraz yüzeyim dedim. Komşularımın eşyalarını filan çektim kenara. Su hafif çekildi bele kadar geldi ben de işe geldim. Zaten burada sular gitmişti. Saat 11'den akşam 5'e kadar dükkânı zor temizledik. Yüzdükten sonra işime geldim" dedi.

Üsküdar'da yüzerek işe giden esnaf konuştu

Kokoreççi'de çalışan Murat Sümer, daha sonra tezgâhının başına geçti ve müşterileriyle ilgilendi.

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da yüzerek işe giden esnaf konuştu

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