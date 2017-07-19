Üsküdar'da yüzerek işe giden esnaf konuştu

İstanbul'da dün yoğun yağış nedeniyle Üsküdar'da birçok sokak sel altına kaldı. Esnafın eşyaları sular altında kalırken, 17 yaşındaki Murat Sümer onlara yardım etmek için suya atladı. Neredeyse boyuna gelen suda yüzen Sümer'i çevredekiler görüntüledi.

"GİRMİŞKEN BİRAZ YÜZEYİM DEDİM"

İşe gittiği belirtilen genç dün yaşananları anlattı. Sümer, “Saat 07.00 sularıydı. Şimşek çakmasıyla uyandık. Arkadaşım beni uyardı. Her yer sel. Esnaf masaların üstünde, her taraf bir yerlere gidiyordu. İndim. Rögarı temizlemek istedim ancak olmadı. Ben de girmişken bari biraz yüzeyim dedim. Komşularımın eşyalarını filan çektim kenara. Su hafif çekildi bele kadar geldi ben de işe geldim. Zaten burada sular gitmişti. Saat 11'den akşam 5'e kadar dükkânı zor temizledik. Yüzdükten sonra işime geldim" dedi.

Kokoreççi'de çalışan Murat Sümer, daha sonra tezgâhının başına geçti ve müşterileriyle ilgilendi.

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti