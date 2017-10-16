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Üst düzey FETÖ firarisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden bir kişi eşi ve çocuklarıyla Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalandı.

16.10.2017 - 16:10
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Üst düzey FETÖ firarisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapının deşifre edilerek adalet karşısına çıkartılması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ'nün Emniyet içerisindeki "kilit isimler"inden birine ulaştı.

BULGARİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Aynı zamanda özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yaptığı tespit edilen A.B, ekiplerin takibi sonucu eşi ve çocuklarıyla yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Edirne'den Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ifadesi sonrasında yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucu deşifre edilen yapılanmada her bölgedeki imamların üzerinde genel müdürler bulunduğu, gözaltına alınan şüphelinin ise bir bölgedeki genel müdürlerden biri ve aynı zamanda Polis Akademisi ile istihbarat birimlerinden sorumlu olduğu ifade edildi.

GÖZALTI SAYISI 73'E YÜKSELDİ

Öte yandan Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince emniyet teşkilatında bir dönem görev yapan FETÖ mensuplarına yönelik 19 ilde önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 73'e yükseldi.

Emniyette ifadeleri alınan ve emekli ya da KHK'larla teşkilattan atılan eski emniyet mensuplarının tamamının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "FETÖ'ye teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedeki kişiler"in yer aldığı A-5 kategorisinde bulundukları belirlendi.

Firari 27 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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