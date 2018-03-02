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Üst geçide çarpan tır alev topuna döndü

Antalya'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı.

İHA | 02.03.2018 - 21:41..
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Havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 DN 0203 ve 06 DN 0204 dorse plakalı tır, Düden Kavşağına geldiği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı.

ARAÇ İÇİNDEKİ SÜRÜCÜYÜ ESNAFLAR KURTARDI

Çarpmanın ardından alev almaya başlayan tırı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.'yi dışarıya çıkarttı.

Üst geçide çarpan tır alev topuna döndü

Üst geçide çarpan tır alev alev yandı VİDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Müdahalelere rağmen tır sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı tır şoförünü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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