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Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 13.12.2017 - 21:27..
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Antalya karayolunda saat 18 sularında üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 51 yaşındaki Ahmet Yatağan, park halindeki 20 YK 898 plakalı otomobiline binmek istedi. Refüjü geçen Yatağan’a Antalya yönüne seyir halinde olan Orçun G. yönetimindeki 34 TA 6075 plakalı otomobil çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Göktürk’ün kullandığı otomobilin ön ve sürücü kapısının camı kırılırken, Yatağan yola savruldu. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 51 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üst geçidi kullanmadı canından oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Yatağan’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Antalya yönüne trafik tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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