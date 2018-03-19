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Üst geçidi kullanmadı, kazada öldü

Eskişehir'de yaya üst geçidinin kullanmayıp çevre yolunda karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki Nazmi Bahçıvan otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 19.03.2018 - 17:41..
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Eskişehir'de meydana gelen kaza üst geçit kullanmanın hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, ÖLDÜ

Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Emniyet Müdürlüğü binası karşısındaki çevre yolu, yaya üst geçit köprüsü yakınında meydana geldi.

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan'a, Nursenem Karaca yönetimindeki 26 GB 943 plakalı otomobil çarptı. Bahçıvan, olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Üst geçidi kullanmadı, kazada öldü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ölen Nazmi Bahçıvan'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Nursenem Karaca polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üst geçidi kullanmadı, kazada öldü


SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ölen Nazmi Bahçıvan'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Nursenem Karaca polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.






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