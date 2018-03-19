1 Makrobiyotik diyet nedir Uzak Doğu temelli bir diyet sistemi olan makrobiyotik diyet, sebze ve tahıl kaynaklı bir zayıflama, zinde kalma yöntemidir.

2 Dünyanın en pahalı tatil mekanları Bu mekanlardan daha lüksü yok. Helikopter pisti, özel personeller ve dans stüdyosu gibi sınırsız imkanı sunarak, çıtayı zirveye çıkardılar.

3 Facebook hisselerinde yüzde 4'lük düşüş Facebook hisseleri, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağlandığını bildiren haberin ardından düşüşe geçti.

4 300 gram metamfetamin anüsünden çıktı Aydın Efeler'de polis durdurduğu otobüste bir yolcunun anüsüne ve iç çamaşırına 300 gram metamfetamin sakladığını tespit etti. Yolcu gözaltına alındı.

5 Üst geçidi kullanmadı, kazada öldü Eskişehir'de yaya üst geçidinin kullanmayıp çevre yolunda karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki Nazmi Bahçıvan otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

6 20 saniyede kanseri teşhis eden kalem üretildi Bilim insanlarının geliştirdiği taşınabilir cihaz ile kanserli doku teşhis ediliyor.