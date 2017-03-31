taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.282
USD
3,6449
EURO
3,8952
ALTIN
145,65
PETR
52,8700

Üst geçidi kullanmadılar, kazada öldüler

Antalya'da 50 metre uzağında yer alan yay üst geçidini kullanmayan kardeşler otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler.

31.03.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, Antalya Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda dün saat 23.30'da meydana geldi.

YAYA ÜST GEÇİDİNİ KULLANMADILAR

Toptancı Hal Kavşağı'ndan Düden Kavşağı istikametine seyir halinde olan 32 yaşındaki Adem Yıldız yönetimindeki 34 NH 0860 plakalı otomobil, 50 metre uzaklıktaki yaya üst geçidi yerine demir bariyerle çevrili refüjü aşarak karşıya geçmek isteyen Sinan ve Çağlar Yılmaz kardeşlere çarptı.

Üst geçidi kullanmadılar, kazada öldüler

SÜRÜCÜ GÖZALATINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kardeşler için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları kardeşlerden Sinan Yılmaz'ı Özel OFM Hastanesi'ne, Çağlar Yılmaz'ı ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İki kardeş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Adem Yıldız gözaltına alınırken hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Üst geçidi kullanmadılar, kazada öldüler

"ÜST GEÇİDİ KULLANAN ÇOK AZ İNSAN VAR"

Kazayı gören Haldun Balkan, bulvar üzerinde çok sayıda benzer kaza meydana geldiğini söyledi. Sürücünün hızlı olmadığını belirten Balkan, “Otomobil hızlı değildi, yayalar yolun karşısına geçmek isterken bir anda otomobil çarptı. Birini yolun karşısına diğerini de arka tarafa savurdu. Üst geçidi kullanan çok az insan var. Refüjde bariyerler var ama bir anlamı yok. Yine bir yerlerden atlayıp buradan geçiyorlar." dedi.

Üst geçidi kullanmadılar, kazada öldüler


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

68
Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

34
Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

66
Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

20
Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor

Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor

17
Darbecilerin planını bozan 2 pilot göreve geri döndü

Darbecilerin planını bozan 2 pilot göreve geri döndü

24
Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM