Üst geçidi kullanmayınca otomobil çarptı

İstanbul'da Maltepe'nin Girne mahallesi D-100 karayolu yan yolunda, yolun karşısına geçmek için üst geçiti kullanmayan 15 yaşındaki Zehra Ö.'ye otomobil çarptı. Kız öğrenci çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak başından yaralandı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Kazayı gören çevredekiler, Zehra Ö.'nin yardımına koştu. Zehra Ö. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazanın şokuyla yerden kalkmaya çalışan yaralı öğrenciye çevredekiler izin vermedi. Yardıma koşan bir kadın, genç kızın ayağından çıkan ayakkabısını giydirdi.

OLAYI FİLM GİBİ İZLEDİLER

Üst geçidi kullananlar kazayı film izler gibi izlediler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"SÜRÜCÜ ŞOKU ATLATAMADI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Sürücü, yaralı genç kız hastaneye kadırılıncaya kadar yanından ayrılmadı. Polis merkezine götürülen sürücü, “Bir anda önüme çıktı." diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.