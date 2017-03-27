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Üst geçit yerine yoldan geçen 2 kadına otomobil çarptı

Eskişehir'de çevreyolundan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Emine Bodur ile 62 yaşındaki Havva Yıldız'a otomobil çarptı.

27.03.2017 - 02:13
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Kaza bugün akşam saatlerinde Çevreyolu NEO Alışveriş Merkezi karşısındaki tramvay ve yaya üst geçiti yakınında meydana geldi. Alışverişten dönen Emine Bodur ile Hava Yıldız, üst geçit yerine yoldan karşıya geçmek isterken kent merkezi yönüne giden 25 yaşındaki Yiğit Tural yönetimindeki 26 TT 571 plakalı otomobil çarptı. Otomobil daha sonra önünde giden 35 yaşındaki Zafer Karataş yönetimindeki 34 RK 8204 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Üst geçit yerine yoldan geçen 2 kadına otomobil çarptı

Kazada Emine Bodur olay yerinde, Havva Yıldız da kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yiğit Tural polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisler ölen kadınların ayakkabılarını ve çantalarını toplayıp götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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