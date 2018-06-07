Usta eller İBB'de seçiliyor

Sektörün eğitimli personel ihtiyacının karşılanmasında öncü rol üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fırıncılık Pastacılık Okulu aynı zamanda usta ellerin seçim merkezi konumunda bulunuyor. Son teknolojiyle donatılan ve alanında Türkiye'de ilk ve tek olan okul, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarındaki kalfalık sınav yeri olarak belirlendi.

Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşacak sınav sayesinde, fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarında belgesiz olarak çalışan pek çok kişi, mesleki olarak yeterliliklerini belgeleyebilecek. 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek sınava en az 22 yaşını bitiren, ilköğretim mezunu ya da ortaokul eğitimini tamamlamış 112 kişi katılacak.

SON TEKNOLOJİK EKİPMANA SAHİP

İSMEK bünyesinde hizmet veren Fırıncılık ve Pastacılık Okulu, 2016 yılında faaliyete başladı. Okulda bugüne kadar eğitim alan ve almaya devam eden toplam bin 676 öğrenci bulunuyor. Halihazırda 961 öğrenci eğitime devam ediyor. Sektörün eğitimli personel ihtiyacına katkıda bulunmayı, bu alana yeni ustalar kazandırmayı, sağlıklı ekmek kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen okul, Esenler Davutpaşa'da 3 bin 500 metrekaresi kapalı, 12 bin metrekarelik bir alana sahip.

Modern teknik alt yapıya sahip olan ve derslikleri sektörün kullandığı en son teknoloji ile donatılmış okulda teorik eğitimlerin verildiği 3 amfi, uygulamalı derslerin yapıldığı soğuk hava deposuna sahip 3 ekmekçilik ve 2 pastacılık sınıfı olmak üzere toplam 5 derslik bulunuyor. İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nda ayrıca geleneksel yöntemlerle doğal ve sağlıklı ekmek üretim metotlarını denemek için bir de AR-GE laboratuvarı yer alıyor.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Temel, profesyonel ve work shop olmak üzere üç ayrı kademede verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz. Eğitimler, her biri alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip Türkiye'nin milli takımlarında görev yapan şef eğitimcilerden oluşan uzman kadro ile eğitim veriliyor. Eğitimlerden yararlanmak için ismek.istanbul adresinden ön kayıt yaptırdıktan sonra nüfus cüzdanı fotokopileriyle birlikte okula giderek ön kayıtları kesin kayda dönüştürmek yeterli. Profesyonel eğitimler için adaylarda temel eğitimlerini başarıyla tamamlama şartı aranıyor.